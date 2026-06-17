鉅亨網編輯林羿君 2026-06-17 11:31

南韓散戶在 SpaceX(SPCX-US) 掛牌首日即大舉買進近 8 億美元股票，凸顯當地投資人對馬斯克旗下公司的強勁需求，也反映出先前無法參與這場全球史上最大 IPO 的投資熱情，在上市後迅速釋放。

根據韓國證券登記機關（KSD）數據，這家兼具火箭與人工智慧（AI）題材的公司，在上周五掛牌首日便吸引南韓投資人單日淨買超達 7.96 億美元，迅速躍升為南韓逾 1,400 萬名散戶最青睞的美股標的。

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數據進一步指出，該股單日買超總額，甚至超越了過去 3 個月來，南韓散戶對任何其他單一美股的累計淨買超額。

全球投資人對 SpaceX 的追捧熱潮持續延燒，推升該股自上市以來累計大漲 49%。這波狂飆使該公司市值衝上 2.65 兆美元，一舉超越電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 約 80 億美元。

與日本和澳洲不同，南韓散戶在 SpaceX 進行 IPO 期間，並無直接參與申購的管道。儘管該檔 IPO 的承銷商之一「未來資產證券」（Mirae Asset Securities）曾向特定投資人提供認購管道，但最終卻未獲配任何股份。

南韓金融監理機構「金融監督院」（FSS）隨後已擴大對該券商的專案檢查，以釐清其未能取得 SpaceX 承銷份額的具體原因。

馬斯克在南韓向來擁有龐大的粉絲群。數據顯示，截至 6 月 15 日，南韓散戶集體持有特斯拉（Tesla）價值高達 259 億美元的股票，是該公司極具分量的關鍵股東。

此外，一檔投資於 SpaceX 的指數股票型基金（ETF）也備受南韓散戶青睞，在過去一個月內便吸引了 3.01 億美元的資金淨流入。