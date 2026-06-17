鉅亨網編輯林羿君 2026-06-17 11:20

南韓總統室表示，南韓總統李在明週二 (16 日) 在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會場邊，與美國總統川普進行簡短交流時，請求美方協助推動與北韓接觸，以解決北韓核武計畫相關問題。

根據南韓總統室發表的聲明，李在明敦促川普「主導北韓問題的和平解決，如同先前平息中東衝突一般」。據了解，南韓本次是以受邀國身份出席本屆 G7 峰會。

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這場短暫交談是在領袖合影環節的空檔進行。就在數天前，川普曾在社群媒體上，發布一張自己與北韓領導人金正恩於 2018 年新加坡峰會期間並肩行走的照片。

對此，南韓統一部長鄭東泳分析指出，該則貼文透露出川普在伊朗戰事告終後，有意將外交焦點重新轉向朝核議題，可視為一項「積極訊號」。

回顧川普首任總統任內，曾與金正恩舉行過 3 次會談，惟當時的外交接觸未能成功說服北韓放棄其核武野心。

在此之後，金正恩在俄烏戰爭中搖身一變成為俄羅斯總統普丁的關鍵盟友，不僅加速武器研發與軍備擴張，更全面回絕首爾當局改善兩韓關係的種種努力。

此外，在 G7 峰會場邊，李在明亦與加拿大總理卡尼舉行雙邊會晤，表示南韓已準備好協助加拿大提升防衛能力。