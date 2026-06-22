東元攜盛齊、東電合資建置澳洲太陽能與儲能案場 東元持股45%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-22 16:48

東元 (1504-TW) 澳洲子公司 TECO Australia&New Zealand(TAC)、盛達 (3027-TW) 旗下盛齊綠能與東電綠能今 (22) 日宣布展開策略合作，攜手推動澳洲維多利亞州 Seaspray 太陽能暨儲能 (Solar+BESS) 專案，其中，東元在該案中持股 45%。

東元總經理高飛鳶(左)、東電綠能執行長林美伶(中)、盛齊綠能董事長陳振乾(右)。(圖：東元提供)

東元說明，Seaspray 專案為 1 座 5.48MWp/11MWh 的太陽能結合電池儲能系統案場，東元澳洲子公司 TAC、盛齊及東電 3 家公司於澳洲合資成立公司，共同投資建置太陽能及儲能案場。其中，東元於該案持股 45%，並預計取得 EPC(工程、採購與施工) 合約，擔任 Seaspray 專案的 EPC 承包商。

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此外，在第二批 (Tranche 2)50MW/200MWh 分散式能源投資組合中，東元也規劃提供關鍵電力基礎設備，包括高效率變壓器、環網開關設備 (RMU) 及配電開關設備 (Switchgear)。

東元進一步提到，此次澳洲儲能專案中，東電主導核心儲能設備與電池系統供應管理，盛齊 (BW) 則負責系統整合執行與專案管理。

東元深耕澳洲超過 40 年，初期以馬達、動力和空調供應為主，目前跨足再生能源及電力事業。澳洲總經理 Stuart Walker 表示，未來將持續攜手合作夥伴，參與澳洲再生能源與儲能市場發展，擴大綠能事業布局。

東元說明，Seaspray 專案為 1 座 5.48MWp/11MWh 的太陽能結合電池儲能系統案場，東元澳洲子公司 TAC、盛齊及東電 3 家公司於澳洲合資成立公司，共同投資建置太陽能及儲能案場。其中，東元於該案持股 45%，並預計取得 EPC(工程、採購與施工) 合約，擔任 Seaspray 專案的 EPC 承包商。

此外，在第二批 (Tranche 2)50MW/200MWh 分散式能源投資組合中，東元也規劃提供關鍵電力基礎設備，包括高效率變壓器、環網開關設備 (RMU) 及配電開關設備 (Switchgear)。

東元進一步提到，此次澳洲儲能專案中，東電主導核心儲能設備與電池系統供應管理，盛齊 (BW) 則負責系統整合執行與專案管理。