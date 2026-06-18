〈兆豐金股東會〉恢復配股？總座：今年股利配發率達74% 將維持高配發以現金為主

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-18 10:37

公股金控龍頭兆豐金控今 (18) 日召開 115 年度股東常會，對於股東建議恢復配股，兆豐金表示，第一原則仍是以現金股利作為主要發放方式，今年配發率約達 74%，屬於相對較高水準，對於股東建議逐年提高股利發放率，公司會納入整體考量，但必須在股東回饋與公司長期發展之間取得平衡。

小股東盼恢復配股 總座：今年現金股利1.75元配發率74% 維持高配發。（鉅亨網記者張韶雯攝）

總經理張傳章在營業報告中指出，回顧 114 年，兆豐金控面臨全球政經形勢的重重挑戰，包含保護主義政策、地緣政治衝突升溫以及極端氣候等風險。然而，在全體同仁的齊心協力下，金控全年合併稅後淨利達到新台幣 350.38 億元，再度刷新歷史新高紀錄，最後每股盈餘為 2.36 元，並通過現金股利配發。

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在各子公司表現方面，銀行子公司掌握全球供應鏈重組契機，深化新南向政策布局，核心獲利動能強勁，全年稅後淨利達 288.66 億元，獲利金額位居台灣全體銀行第五名，持續維持利差與手續費收入等多達獲利來源的穩健成長。非銀行子公司同樣表現亮眼，證券子公司受惠台股價量齊揚，稅後淨利為 22.58 億元，綜合損益達 31.5 億元創歷史新高；投信子公司稅後淨利 25.25 億元，創三年新高；產險子公司全年稅後淨利為 7.61 億元，年成長率高達 85%，成長率居同業之冠。

會場上有小股東針對股利政策提出建言，兆豐金控近三年獲利表現來看，2023 年至 2025 年每股盈餘分別為 2.37 元、2.35 元及 2.36 元，獲利能力相當穩定。然而在股利政策方面，2023 年配發 1.8 元股利（含 1.5 元現金股利及 0.3 元股票股利）；2024 年配發 1.6 元現金股利；2025 年則配發 1.75 元現金股利。

對於股東建議，張傳章回應表示，公司股利政策其實相當明確，第一原則仍是以現金股利作為主要發放方式。兆豐金控向來維持相當不錯的股利配發率，今年配發率約達 74%，屬於相對較高水準。過去確實曾搭配股票股利發放，但從目前國際趨勢來看，多數企業仍以現金股利作為回饋股東的主要方式。