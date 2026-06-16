鉅亨網新聞中心 2026-06-16 16:40

香港股市主要指數周二 (16 日) 集體收跌，市場情緒低迷。恒生指數終場下跌 348.72 點，跌幅 1.40%，收報 24,493.95 點。恒生科技指數跌 2.24%，失守 4,700 點大關，收報 4,658.65 點；國企指數下跌 1.62%，市場賣壓沉重。

科網股今日成為殺跌主力，大型科技股集體下行。美團跌近 4%，百度跌 3.5%，騰訊跌 2.65%，而快手、嗶哩嗶哩與中芯國際跌幅均超過 3%。阿里巴巴與小米亦雙雙跌逾 2%。

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內房股則受慘淡的經濟數據拖累全線下挫。根據國家統計局今早公布，1—5 月份全國房地產開發投資同比下降 16.2%，新建商品房住宅銷售額下降 14.1%。受此影響，龍湖集團領跌近 9%，融創中國跌幅超過 7%，華潤萬象生活下跌超 5%。

鋁業與銅業股全天跌勢明顯。美銀報告指出，中國鋁產量數據在政府與民間統計間存在近 300 萬噸的差距，若以官方數據為準，全球鋁市將面臨過剩風險。五礦資源今日大跌近 12%，中國宏橋下挫逾 7%。此外，豬肉股亦位居跌幅前列，牧原股份跌逾 2%，主因是當前豬價水平低於行業現金成本，且仔豬銷售重回虧損狀態。