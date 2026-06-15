盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.12%，報93.05美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間15日23:01股價上漲4.53美元，報93.05美元，漲幅5.12%，成交量888,426（股），盤中最高價93.05美元、最低價88.34美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.01%
- 近 1 月：+9.47%
- 近 3 月：+17.7%
- 近 6 月：-45.37%
- 今年以來：-45.41%
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