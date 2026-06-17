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盤中速報 - 奧多比系統(ADBE-US)大跌5.04%，報196.88美元

鉅亨網新聞中心

奧多比系統(ADBE-US)截至台北時間18日03:38股價下跌10.44美元，報196.88美元，跌幅5.04%，成交量7,630,999（股），盤中最高價206.50美元、最低價196.88美元。

美股指數盤中表現

奧多比系統(ADBE-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-12.85%
  • 近 1 月：-16.27%
  • 近 3 月：-17.68%
  • 近 6 月：-40.41%
  • 今年以來：-40.76%

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美股美股盤中盤中速報奧多比系統

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費城半導體13477.071.38%
奧多比系統196.28-5.33%

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