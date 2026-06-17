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盤中速報 - IDEXX實驗室(IDXX-US)大跌5.02%，報544.22美元

鉅亨網新聞中心

IDEXX實驗室(IDXX-US)截至台北時間18日03:52股價下跌28.78美元，報544.22美元，跌幅5.02%，成交量334,845（股），盤中最高價573.00美元、最低價544.22美元。

美股指數盤中表現

IDEXX實驗室(IDXX-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.02%
  • 近 1 月：+8.36%
  • 近 3 月：-2.28%
  • 近 6 月：-17.34%
  • 今年以來：-15.3%

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IDEXX實驗室546.09-4.70%

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