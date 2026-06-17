盤中速報 - IDEXX實驗室(IDXX-US)大跌5.02%，報544.22美元
鉅亨網新聞中心
IDEXX實驗室(IDXX-US)截至台北時間18日03:52股價下跌28.78美元，報544.22美元，跌幅5.02%，成交量334,845（股），盤中最高價573.00美元、最低價544.22美元。
美股指數盤中表現
IDEXX實驗室(IDXX-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.02%
- 近 1 月：+8.36%
- 近 3 月：-2.28%
- 近 6 月：-17.34%
- 今年以來：-15.3%
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 埃森哲(ACN-US)大跌5.05%，報157.17美元
- 盤中速報 - 超微電腦(SMCI-US)大跌5.01%，報27.76美元
- 盤中速報 - 奧多比系統(ADBE-US)大跌5.04%，報196.88美元
- 盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大跌5.1%，報219.81美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇