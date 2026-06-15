鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊納房屋(LEN-US)EPS預估下修至5.88元，預估目標價為85.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對萊納房屋(LEN-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.05元下修至5.88元，其中最高估值6.8元，最低估值5.3元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.8(6.7)
|9.3
|12.3
|最低值
|5.3(5.6)
|5
|5.45
|平均值
|5.9(6.06)
|7.2
|8.64
|中位數
|5.88(6.05)
|7.03
|8.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|336.31億
|353.33億
|380.21億
|最低值
|318.73億
|317.97億
|331.27億
|平均值
|326.92億
|336.75億
|359.58億
|中位數
|326.16億
|337.96億
|363.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.28
|15.74
|13.73
|14.31
|7.98
|營業收入
|271.42億
|337.10億
|342.88億
|354.77億
|341.31億
詳細資訊請看美股內頁：
萊納房屋(LEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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