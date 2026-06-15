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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.35元，預估目標價為18.74元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.35元上修至0.35元，其中最高估值0.59元，最低估值0.32元，預估目標價為18.74元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值0.59(0.59)0.8511.08
最低值0.32(0.32)0.40.480.65
平均值0.39(0.39)0.620.760.84
中位數0.35(0.35)0.630.750.78

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值297.10億312.09億328.01億349.86億
最低值280.59億283.21億275.75億304.29億
平均值290.37億294.86億300.93億319.60億
中位數289.59億292.92億300.80億316.68億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.650.750.320.220.40
營業收入317.62億297.31億295.25億300.53億299.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTAK

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