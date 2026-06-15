鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.35元，預估目標價為18.74元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.35元上修至0.35元，其中最高估值0.59元，最低估值0.32元，預估目標價為18.74元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|0.59(0.59)
|0.85
|1
|1.08
|最低值
|0.32(0.32)
|0.4
|0.48
|0.65
|平均值
|0.39(0.39)
|0.62
|0.76
|0.84
|中位數
|0.35(0.35)
|0.63
|0.75
|0.78
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|297.10億
|312.09億
|328.01億
|349.86億
|最低值
|280.59億
|283.21億
|275.75億
|304.29億
|平均值
|290.37億
|294.86億
|300.93億
|319.60億
|中位數
|289.59億
|292.92億
|300.80億
|316.68億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.65
|0.75
|0.32
|0.22
|0.40
|營業收入
|317.62億
|297.31億
|295.25億
|300.53億
|299.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.35元，預估目標價為18.74元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.38元，預估目標價為18.72元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADRTAK-US的目標價調降至18.65元，幅度約3.87%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.47元，預估目標價為19.90元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇