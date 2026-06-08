鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.38元，預估目標價為18.72元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.41元下修至0.38元，其中最高估值0.6元，最低估值0.32元，預估目標價為18.72元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|0.6(0.6)
|0.87
|1.01
|1.04
|最低值
|0.32(0.32)
|0.4
|0.48
|0.65
|平均值
|0.42(0.43)
|0.63
|0.77
|0.83
|中位數
|0.38(0.41)
|0.64
|0.76
|0.79
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|298.04億
|316.75億
|332.91億
|355.09億
|最低值
|280.59億
|283.21億
|275.75億
|304.29億
|平均值
|291.19億
|296.06億
|302.64億
|322.09億
|中位數
|290.45億
|293.00億
|300.80億
|322.21億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.65
|0.75
|0.32
|0.22
|0.40
|營業收入
|317.62億
|297.31億
|295.25億
|300.53億
|299.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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