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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.38元，預估目標價為18.72元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.41元下修至0.38元，其中最高估值0.6元，最低估值0.32元，預估目標價為18.72元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值0.6(0.6)0.871.011.04
最低值0.32(0.32)0.40.480.65
平均值0.42(0.43)0.630.770.83
中位數0.38(0.41)0.640.760.79

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值298.04億316.75億332.91億355.09億
最低值280.59億283.21億275.75億304.29億
平均值291.19億296.06億302.64億322.09億
中位數290.45億293.00億300.80億322.21億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.650.750.320.220.40
營業收入317.62億297.31億295.25億300.53億299.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTAK

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