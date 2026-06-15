散戶搶進台股 博客來理財書熱銷大增5成
鉅亨網記者王莞甯 台北
台股站穩 4 萬點關卡後，帶動民眾對資產管理和職場競爭力的關注，統一超 (2912-TW) 旗下博客來今 (15) 日指出，投資理財與商業思維類別買氣全面爆發，今年以來投資理財類書籍業績年增超過 50%，且女性讀者占比更首度超越男性。
博客來統計，今年「投資學」、「保險 / 節稅」和「股票 / 證券」類書籍業績年增逾 50%，「經濟 / 趨勢」類也成長 30%，讀者關注焦點除了價值投資、ETF(指數股票型基金) 與長期持有策略，地緣政治風險、全球經濟變局等議題也明顯升溫，顯示投資人越來越重視財務韌性和風險判斷能力。
上半年博客來投資理財類暢銷榜以《納瓦爾寶典》、《窮查理的普通常識》、《長期買進》、《持續買進》和《槓桿 ETF 投資法》穩居暢銷榜前 5 名。
博客來也發現，今年女性讀者占比首度超越男性，不過，30 至 39 歲男性是成長最快族群。
博客來進一步指出，AI 相關書籍熱銷，但方向從 ChatGPT 入門，轉向 Gemini、NotebookLM 等實務應用工具，且閱讀族群從過去 30 至 49 歲為主，擴大至全年齡。
此不同於去年讀者樂於了解如張忠謀、黃仁勳、比爾蓋茲等「巨人」思維，今年職場趨勢明顯轉向 AI 時代的個人成長和職場競爭力。
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