鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-15 14:31

交通部觀光署為深化台日友誼，搶攻日本今 (2026) 夏季及下半年出境旅遊市場，今年再度籌組台灣代表隊，邀請國立體大以「Taiwan Now!」為隊名，於本 (6) 月 12-14 日遠赴北海道參加第 35 屆「YOSAKOI SORAN 祭 (夜來索朗祭)」，透過街舞慶典的觀光推廣活動，廣邀日本朋友到台灣旅遊，親身感受台灣的熱情、文化與美景。

本次台灣代表隊於 6 月 12 日至 14 日在札幌大通公園、北海道道廳紅磚廳舍前等地進行踩街、定點表演，以充滿台灣在地文化與節慶活力的熱情舞蹈，驚豔札幌街頭。今年台灣團隊以【Taiwan Now】為名，展現充滿熱情與活力的舞蹈，歌曲以台式搖滾融合電音元素，也呼籲日本民眾 TaiwanNow，前往台灣，現在立即出發。

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北海道「YOSAKOI SORAN」祭典自 1992 年開始舉辦，以「街道即舞台」的概念，在札幌大通公園展開，於札幌車站、白色戀人工廠等地設置表演舞台，每年吸引超過 200 萬名日本及國際遊客齊聚札幌，已成為當地夏季最大節慶活動，並與知名的「雪祭」並列為北海道 2 大慶典活動，台灣代表隊歷年來的精采演出，也成功將台灣友善、熱情、充滿生命力的形象傳達給日本民眾。

觀光署長陳玉秀表示，本次台灣參與祭典，以舞蹈會友，透過文化與傳統的交流合作，也深化台日兩地情誼；他同時邀請本屆祭典優勝團體於明 (2027) 台灣燈會在苗栗登台演出，並歡迎所有的日本朋友們到台灣旅遊。

除了街頭與主舞台的震撼演出，觀光署今年也於活動核心會場設置「台灣觀光推廣專區」，發放台灣旅遊文宣、特色小禮，吸引大批日本民眾排隊體驗。