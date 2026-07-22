鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-22 20:19

由交通部觀光署與民間攜手成立的「財團法人台灣觀光研訓院」於今 (22) 日隆重揭牌並宣告啟航。首任觀光研訓院董事長沈方正除了提出觀光四大優先任務外，針對外界質疑台灣觀光價格仍太高昂，沈光正表示，主要還是溝通不夠，若同樣等級的國際觀光旅館住宿費，則台灣價錢很合理，且還比香港、東京及首爾等都市便宜。

沈方正說，比較起來，價格一定還是台灣比較便宜，但因為在台灣旅遊，大家習慣住好旅館，若把這個經驗拿去這些城市休息，就會覺得台灣的旅館其實價錢是很合理的。但若從消費者角度看，也希望收了錢後能提供更好的服務品質，但現實是目前觀光服務行業都缺工，很難有足夠人手增進品質。

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沈光正強調，他已在觀光產業已服務 40 多年，感受到觀光不只是景點、住旅館、一趟旅行而已，觀光是旅人到台灣之後，從交通、環境、文化、飲食到與地方居民互動，而累積的完整體驗，要讓業者如何讓消費者感覺付的價格是有價值的，也是觀光及旅宿業者需要努力的地方。

交通部長陳世凱則指出，台灣觀光的發展，除了關注旅遊人次，更要進一步精準掌握旅客消費行為與市場動向，持續提升觀光價值，並強化數據治理，他也感謝行政院長卓榮泰為台灣觀光發展全力推動，同意研訓院啟動籌備，在核定籌備後，研訓院從去 (2025) 年 12 月底至今 (2026) 年 4 月完成登記，在短短的 4 個月內完成設立。