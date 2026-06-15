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盤中速報 - 深證成指上漲449.4點至15412.8111點，漲幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日01:33，深證成指上漲449.4點（或3%），暫報15412.81點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.29%
  • 近 1 月：-4.97%
  • 近 3 月：+4.78%
  • 近 6 月：+12.86%
  • 今年以來：+10.63%

焦點個股


微信小程式概念領漲+7.05%。其中 吳通控股(300292-CN) 上漲 13.3% ; 實益達(002137-CN) 上漲 10% ; 東方國信(300166-CN) 上漲 4.72% 。

F5G概念概念領漲+6.70%。其中 長芯博創(300548-CN) 上漲 20% ; 菲菱科思(301191-CN) 上漲 11.46% ; 光迅科技(002281-CN) 上漲 10% 。


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相關行情

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吳通控股6.2+12.9%
實益達10.12+10.0%
東方國信15.23+5.76%
長芯博創268.84+20.0%
菲菱科思102.9+12.1%
光迅科技225.47+10.0%

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