盤中速報 - 深證成指上漲449.4點至15412.8111點，漲幅3%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日01:33，深證成指上漲449.4點（或3%），暫報15412.81點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.29%
- 近 1 月：-4.97%
- 近 3 月：+4.78%
- 近 6 月：+12.86%
- 今年以來：+10.63%
焦點個股
微信小程式概念領漲+7.05%。其中 吳通控股(300292-CN) 上漲 13.3% ; 實益達(002137-CN) 上漲 10% ; 東方國信(300166-CN) 上漲 4.72% 。
F5G概念概念領漲+6.70%。其中 長芯博創(300548-CN) 上漲 20% ; 菲菱科思(301191-CN) 上漲 11.46% ; 光迅科技(002281-CN) 上漲 10% 。
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