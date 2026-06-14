‌



此次共釋出 630 個職缺，涵蓋製造、品管、設備、醫療與管理等領域，其中不乏許多起薪超過 4 萬元的儲備幹部、工程師等職缺，顯示南科園區對高階人才的高度需求與重視，吸引眾多有求職或轉職需求的民眾前來參加。

南科近年整體營運表現亮眼，因應全球 AI 應用與高效能運算快速發展，推升半導體及相關軟硬體產業發展，在積體電路產業的領航帶動下，南科今年前 4 月營業額已突破兆元大關，達 10,971.71 億元，年增 21.3%，不僅展現南科穩健的擴張動能，也進一步鞏固南臺灣在全球高科技供應鏈中的關鍵地位。