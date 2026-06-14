鉅亨網記者魏志豪 台北
南科管理局為協助南科園區企業尋覓優秀人才，與高雄市政府勞工局於國立岡山高級農工職業學校聯合舉辦 115 年度「薪動高雄 職得幸福」大型現場徵才活動，共釋出 630 個職缺，部分職缺為起薪 4 萬元的儲備幹部，
南科管理局表示，本次活動邀集緯穎 (6669-TW)、華邦電 (2344-TW)、華新科 (2492-TW)、鴻海 (2317-TW)、英特格、川湖 (2059-TW)、賽諾世、晟田、新揚、新應材 (4749-TW)、尚村、榮眾、高雄秀傳紀念醫院、高健雷射、鍵祥資訊等 15 家園區廠商參加。
此次共釋出 630 個職缺，涵蓋製造、品管、設備、醫療與管理等領域，其中不乏許多起薪超過 4 萬元的儲備幹部、工程師等職缺，顯示南科園區對高階人才的高度需求與重視，吸引眾多有求職或轉職需求的民眾前來參加。
南科近年整體營運表現亮眼，因應全球 AI 應用與高效能運算快速發展，推升半導體及相關軟硬體產業發展，在積體電路產業的領航帶動下，南科今年前 4 月營業額已突破兆元大關，達 10,971.71 億元，年增 21.3%，不僅展現南科穩健的擴張動能，也進一步鞏固南臺灣在全球高科技供應鏈中的關鍵地位。
南科管理局表示，隨著嘉義、臺南三期、楠梓、橋頭及屏東等新園區陸續推進開發與招商，未來人才需求將持續增加，南科將持續打造優質工作與生活環境，並結合中央與地方資源，深化人才培育及就業服務，協助更多人才在南臺灣扎根發展，共同推動產業升級與區域永續發展，歡迎各界優秀人才加入南科。
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