鉅亨網編譯許家華 2026-06-13 07:20

美國司法部在聲明中表示，反壟斷部門已完成對派拉蒙與華納兄弟探索合併案的調查與分析，根據調查期間取得的證據，認定該交易不太可能對市場競爭或消費者造成傷害，因此決定不提出反對意見。

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派拉蒙發言人對此表示，公司感謝司法部及其他已完成審查並批准交易的監管機構所做的全面評估。

該發言人指出，這項交易有利於市場競爭，將打造一家規模更大、實力更強的娛樂媒體集團，使其能夠與主導產業的科技平台競爭。在觀眾爭奪、人才招募、技術研發與資本投入競爭日益激烈的環境下，整合後的新公司將擁有更強競爭力。

市場分析認為，司法部批准具有重要指標意義。近年來，美國監管機構對大型科技與媒體併購案態度趨於嚴格，包括多起科技產業收購案遭到司法部或聯邦貿易委員會 (FTC) 挑戰。因此此次司法部選擇放行，被視為政府認可傳統媒體必須透過整併才能與串流平台及科技巨頭競爭的現實。

不過，交易仍未完全排除法律風險。加州檢察長 Rob Bonta 辦公室周五表示，加州司法部目前仍持續調查這項交易，州級檢察機關未來仍有可能提出法律挑戰。

受利多消息激勵，派拉蒙股價盤後一度上漲約 3%。美國政治媒體 Politico 率先披露司法部批准消息後，市場對交易完成機率進一步提高。

根據今年 4 月財報電話會議內容，派拉蒙執行長 David Ellison 表示，交易進度符合預期，目標在今年 9 月前完成交割。若屆時無法完成，合約中的「Ticking Fee」機制將開始生效，進一步提高交易成本，因此雙方均有強烈動機盡快完成程序。

這項交易規模約達 1,100 億美元，將重塑全球媒體娛樂產業版圖。根據派拉蒙於今年 2 月底提出的收購方案，公司願意以每股 31 美元價格收購華納兄弟探索全部資產。

交易完成後，派拉蒙將取得華納兄弟探索旗下包括 CNN、TBS 等有線電視頻道、華納兄弟電影製片廠，以及串流影音平台 HBO Max 等重要資產。

事實上，在派拉蒙提出收購前，市場曾盛傳 Netflix 有意收購華納兄弟探索旗下串流與電影業務資產。當時雙方曾進行初步接觸，但最終遭到派拉蒙提出的全資產收購方案打亂，使交易方向出現重大轉變。

目前該合併案已獲得華納兄弟探索股東批准，也取得澳洲競爭與消費者委員會 (ACCC) 核准。派拉蒙本周向監管機構提交文件時證實，澳洲主管機關已正式放行這項交易。

然而，歐洲監管審查仍是最後關鍵關卡之一。歐盟執委會本周已正式啟動交易審查程序，並將 7 月 14 日設定為第一階段審查截止日期。若歐盟認為交易可能影響歐洲市場競爭，仍有可能展開更深入的第二階段調查。

分析師普遍認為，由於派拉蒙與華納兄弟探索的主要業務以內容製作、電影發行、電視頻道與串流服務為主，與大型科技平台相比市場占有率仍有限，因此歐盟最終批准交易的可能性相當高。