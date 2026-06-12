〈證交所股東會〉通過現金股利3.2元、股票1.5元 璞玉指數ETF最快今年底發行

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-12 17:05

臺灣證券交易所今 (12) 日下午舉行 2026 年股東常會，由董事長林修銘主持，會中順利通過 2025 年盈餘分派案，每股配發現金股利 3.2 元、股票股利 1.5 元，總股利 4.7 元，全案獲得高達 98.5% 的贊成率。證交所總經理李愛玲指出，證交所正密切研議 T+1 結算交割週期與延長交易時間等交易變革，並全力衝刺在今年底前，將零股的委託及交易時間與整股系統拉齊。同時持續推動產品創新，「璞玉指數 ETF」最快於今年底前正式掛牌發行。

臺灣證券交易所今(12)日舉行2026年股東常會，由董事長林修銘(中)主持。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

證交所 2025 年稅後純益 136.45 億元，每股稅後純益 (EPS) 7.88 元。林修銘致詞時回顧 2025 年表現，全球面臨地緣政治與貿易保護主義的多重挑戰，但臺灣資本市場展現出強大的韌性與成長動能。2025 年底台股加權指數創下當時歷史新高，達 28963.6 點，年度漲幅逾 25%；集中市場日均成交量達 4161 億元，上市公司總市值衝上 94.36 兆元，排名全球第八。

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邁入 2026 年，儘管國際局勢受美伊衝突及能源波動等不確定因素干擾，台股憑藉堅實的產業基本面逆勢大放異彩。林修銘指出，今年台股加權指數已成功突破 4 萬點大關，1 至 5 月日均成交值更衝高至 9459.12 億元，整體市值規模進一步躍升至全球第五。未來證交所將全力配合政府政策，協助台灣穩健邁向「亞洲資產管理中心」的目標。

證交所總經理李愛玲於業務報告中表示，配合政府打造台灣成為「亞洲資產管理中心」是去年與今年的首要任務。證交所為此成立了「亞資中心推動辦公室」，作為國內外與主管機關溝通的單一窗口；同時與四大會計師事務所合作成立「資產管理促進工作小組」，定期開會精準掌握留財引資的實務建言。今年推動辦公室更規劃走向海外，考察各國資產管理專區，積極尋求國際合作機會。

在引資與精進制度方面，李愛玲提出多項重點成果與未來規劃，在優化企業價值方面，響應日韓政策，首度鼓勵上市公司提出「提升企業價值計畫」，去年已有 487 家公司提出，今年將持續協助優質公司辦理國內外法人說明會，深化與機構投資人的連結。

證交所也持續推出多元商品，自去年 5 月首檔主動式 ETF 問世，全年共吸引 32 檔新 ETF 掛牌，更有 6 家新發行人 (含外資投信) 首次加入台灣市場。今年除了評估「主動式多重資產 ETF」外，也在研議反向或多元型態的商品，並積極催生「璞玉指數 ETF」，預計最快今年底前有機會由投信發行掛牌。

至於外界關切的 T+2 改為 T+1 等交易制度變革，李愛玲表示，美、印等國實施的 T+1 結算交割週期及延長交易時間等建議，證交所正密切研議評估，但因涉及整體資本市場生態系與券商系統，需要充裕的準備。不過，針對投資人關心的「零股委託及交易時間」，證交所正與券商積極規劃，目標於今年底前讓零股交易與整股交易系統時間同步拉齊。

ESG 評鑑轉型與綠能永續部分，既有的「公司治理評鑑」自今年起正式轉型為「ESG 評鑑」，並執行第一屆綠色證券評鑑，引導企業落實永續文化。證交所自身也積極減碳，101 大樓辦公區已 100% 使用綠電，板橋第一資訊中心綠電比例亦達 60%。