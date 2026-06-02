鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-02 19:41

全球科技盛會 COMPUTEX 2026 今 (2) 日於台北盛大開幕，臺灣證券交易所今年再度積極參與，精心打造最高規格的國際媒體休憩與交流空間。證交所董事長林修銘受訪時強調，今年證交所以「Beyond the Exchange, Behind the World"s AI」為核心理念，期許證交所跨越傳統角色，將台灣打造成科技島與資本島的完美結合，全力做台灣 AI 產業最堅實的後盾。

證交所挺進COMPUTEX 林修銘：台灣AI鏈具難取代的韌性 續引領國際資金對接。(鉅亨網資料照)

林修銘指出，近年來參與 COMPUTEX 的國際機構投資人顯著成長，且目的已從過往單純的看展、談商務，轉變為尋求實質的財務投資。目前外資占台灣股市比重已達 49%，隨著台灣市值持續擴大，外資比例仍不斷增加。

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林修銘強調，「台灣強的不是單一公司，最強的是供應鏈價值，是世界上最難被取代，也是我們維持競爭力的關鍵。」

他認為，外資評估台灣企業時，不應只看單一公司的營業額或財務數字，而是必須把台灣供應鏈整體的團隊合作與抗震韌性視為一種難以複製的資產。因此，外資應該要把這份「韌性」轉化為實質的股價估值，給予台灣這群 AI 與半導體供應鏈公司更高的本益比。

為了向全球科技與財經媒體直擊台灣的資本市場實力，今年「TWSE Media Lounge」以流線型上升曲線的巨幅螢幕，展示台灣資本市場在 AI 浪潮下的驚人成長軌跡與市值地圖。同時，展區牆面更將「晶片」、「AI 基礎應用」與「AI 應用層」三大區塊圖表立體化，一條龍完整呈現「十大 AI 核心產業鏈」的指標上市企業，讓外媒能一眼看懂台灣撐起全球 AI 的幕後關鍵角色。

除了線上與線下的全面串聯 (包含桃園機場大型廣告、官方接駁車等)，證交所也將於 6 月 4 日在場內舉辦兩場高規格的媒體簡報會。上午場聚焦「半導體產業」，說明台灣資本市場如何支持價值鏈升級；下午場則以「AI 伺服器與資料中心基礎建設」為主題，邀請指標性科技上市公司高階主管親自出席，從產業與資本雙重視角剖析台灣 AI 生態系。