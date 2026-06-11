鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chewy公司(CHWY-US)EPS預估下修至0.83元，預估目標價為32.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Chewy公司(CHWY-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.89元下修至0.83元，其中最高估值0.96元，最低估值0.71元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|0.96(0.96)
|1.42
|1.52
|1.58
|最低值
|0.71(0.71)
|0.92
|1.1
|1.53
|平均值
|0.83(0.87)
|1.14
|1.32
|1.56
|中位數
|0.83(0.89)
|1.15
|1.34
|1.56
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|138.26億
|150.43億
|160.37億
|166.35億
|最低值
|134.27億
|142.41億
|151.23億
|164.78億
|平均值
|135.59億
|145.63億
|156.11億
|165.71億
|中位數
|135.27億
|145.36億
|155.96億
|166.01億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-0.18
|0.12
|0.09
|0.93
|0.54
|營業收入
|88.91億
|100.99億
|111.48億
|118.61億
|126.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Chewy公司(CHWY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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