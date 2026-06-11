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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chewy公司(CHWY-US)EPS預估下修至0.83元，預估目標價為32.00元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Chewy公司(CHWY-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.89元下修至0.83元，其中最高估值0.96元，最低估值0.71元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值0.96(0.96)1.421.521.58
最低值0.71(0.71)0.921.11.53
平均值0.83(0.87)1.141.321.56
中位數0.83(0.89)1.151.341.56

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值138.26億150.43億160.37億166.35億
最低值134.27億142.41億151.23億164.78億
平均值135.59億145.63億156.11億165.71億
中位數135.27億145.36億155.96億166.01億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS-0.180.120.090.930.54
營業收入88.91億100.99億111.48億118.61億126.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Chewy公司(CHWY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCHWY

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