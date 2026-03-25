鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chewy公司(CHWY-US)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為42.50元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Chewy公司(CHWY-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.79元上修至0.85元，其中最高估值0.93元，最低估值0.73元，預估目標價為42.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|0.93(0.96)
|1.34
|1.28
|1.58
|最低值
|0.73(0.73)
|0.94
|1.07
|1.58
|平均值
|0.83(0.81)
|1.1
|1.18
|1.58
|中位數
|0.85(0.79)
|1.09
|1.18
|1.58
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|137.64億
|151.92億
|167.26億
|183.51億
|最低值
|133.82億
|141.13億
|157.69億
|183.51億
|平均值
|136.16億
|146.28億
|162.48億
|183.51億
|中位數
|136.26億
|146.50億
|162.48億
|183.51億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.18
|0.12
|0.09
|0.93
|營業收入
|88.91億
|100.99億
|111.48億
|118.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Chewy公司(CHWY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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