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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chewy公司(CHWY-US)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為42.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Chewy公司(CHWY-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.79元上修至0.85元，其中最高估值0.93元，最低估值0.73元，預估目標價為42.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值0.93(0.96)1.341.281.58
最低值0.73(0.73)0.941.071.58
平均值0.83(0.81)1.11.181.58
中位數0.85(0.79)1.091.181.58

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值137.64億151.92億167.26億183.51億
最低值133.82億141.13億157.69億183.51億
平均值136.16億146.28億162.48億183.51億
中位數136.26億146.50億162.48億183.51億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-0.180.120.090.93
營業收入88.91億100.99億111.48億118.61億

詳細資訊請看美股內頁：
Chewy公司(CHWY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCHWY

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