鉅亨速報 - Factset 最新調查：美卡多(MELI-US)EPS預估下修至38.88元，預估目標價為2,250.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美卡多(MELI-US)做出2026年EPS預估：中位數由39.57元下修至38.88元，其中最高估值46.84元，最低估值31.7元，預估目標價為2,250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|46.84(46.84)
|67.99
|101.73
|137.06
|最低值
|31.7(31.7)
|49.78
|63.91
|121.3
|平均值
|38.95(39.52)
|56.59
|78.92
|129.18
|中位數
|38.88(39.57)
|55.6
|77.37
|129.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|428.01億
|570.91億
|712.91億
|828.78億
|最低值
|377.67億
|431.08億
|590.36億
|734.47億
|平均值
|404.69億
|514.04億
|637.31億
|796.47億
|中位數
|405.46億
|518.00億
|629.14億
|826.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.67
|9.57
|19.64
|37.69
|39.40
|營業收入
|70.69億
|105.37億
|144.73億
|207.77億
|288.93億
詳細資訊請看美股內頁：
美卡多(MELI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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