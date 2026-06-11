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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美卡多(MELI-US)EPS預估下修至38.88元，預估目標價為2,250.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美卡多(MELI-US)做出2026年EPS預估：中位數由39.57元下修至38.88元，其中最高估值46.84元，最低估值31.7元，預估目標價為2,250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值46.84(46.84)67.99101.73137.06
最低值31.7(31.7)49.7863.91121.3
平均值38.95(39.52)56.5978.92129.18
中位數38.88(39.57)55.677.37129.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值428.01億570.91億712.91億828.78億
最低值377.67億431.08億590.36億734.47億
平均值404.69億514.04億637.31億796.47億
中位數405.46億518.00億629.14億826.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.679.5719.6437.6939.40
營業收入70.69億105.37億144.73億207.77億288.93億

詳細資訊請看美股內頁：
美卡多(MELI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMELI

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