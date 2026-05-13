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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美卡多(MELI-US)EPS預估下修至41.72元，預估目標價為2,350.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美卡多(MELI-US)做出2026年EPS預估：中位數由43.64元下修至41.72元，其中最高估值48.21元，最低估值31.7元，預估目標價為2,350.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值48.21(48.21)71.23115.9161.19
最低值31.7(31.7)48.5463.91132.7
平均值41.78(42.3)60.1985.97146.95
中位數41.72(43.64)61.281.89146.95

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值421.18億570.91億676.81億734.47億
最低值377.67億431.08億541.44億725.29億
平均值399.73億503.38億613.39億731.05億
中位數402.23億506.71億614.58億733.40億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.679.5719.6437.6939.40
營業收入70.69億105.37億144.73億207.77億288.93億

詳細資訊請看美股內頁：
美卡多(MELI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMELI

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