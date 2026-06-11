鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱西便利商店(CASY-US)EPS預估上修至20.95元，預估目標價為920.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對凱西便利商店(CASY-US)做出2027年EPS預估：中位數由20.27元上修至20.95元，其中最高估值24.61元，最低估值19.63元，預估目標價為920.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|24.61(22.68)
|24.5
|25.89
|28.43
|最低值
|19.63(19.36)
|21.84
|24.63
|28.22
|平均值
|21.07(20.37)
|23.03
|25.52
|28.34
|中位數
|20.95(20.27)
|22.9
|25.78
|28.38
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|233.27億
|246.90億
|263.62億
|281.13億
|最低值
|169.80億
|192.46億
|202.35億
|212.07億
|平均值
|200.15億
|204.72億
|228.52億
|239.07億
|中位數
|197.55億
|197.90億
|224.05億
|224.01億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|9.10
|11.91
|13.43
|14.64
|19.16
|營業收入
|129.53億
|150.94億
|148.63億
|159.41億
|175.61億
詳細資訊請看美股內頁：
凱西便利商店(CASY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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