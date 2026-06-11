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鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱西便利商店(CASY-US)EPS預估上修至20.95元，預估目標價為920.00元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對凱西便利商店(CASY-US)做出2027年EPS預估：中位數由20.27元上修至20.95元，其中最高估值24.61元，最低估值19.63元，預估目標價為920.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值24.61(22.68)24.525.8928.43
最低值19.63(19.36)21.8424.6328.22
平均值21.07(20.37)23.0325.5228.34
中位數20.95(20.27)22.925.7828.38

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值233.27億246.90億263.62億281.13億
最低值169.80億192.46億202.35億212.07億
平均值200.15億204.72億228.52億239.07億
中位數197.55億197.90億224.05億224.01億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS9.1011.9113.4314.6419.16
營業收入129.53億150.94億148.63億159.41億175.61億

詳細資訊請看美股內頁：
凱西便利商店(CASY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCASY

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