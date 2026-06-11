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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Planet Labs PBC - Class A(PL-US)EPS預估上修至-0.08元，預估目標價為40.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Planet Labs PBC - Class A(PL-US)做出2027年EPS預估：中位數由-0.09元上修至-0.08元，其中最高估值-0.05元，最低估值-0.26元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值-0.05(-0.05)0.080.220.28
最低值-0.26(-0.26)-0.17-0.020.28
平均值-0.11(-0.11)-0.020.080.28
中位數-0.08(-0.09)-0.010.050.28

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值4.41億6.09億8.12億8.47億
最低值4.30億5.39億7.00億8.47億
平均值4.35億5.71億7.43億8.47億
中位數4.35億5.71億7.35億8.47億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS-0.52-0.61-0.50-0.42-0.80
營業收入1.31億1.91億2.21億2.44億3.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Planet Labs PBC - Class A(PL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPL

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