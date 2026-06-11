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盤後速報 - 柏文(8462)下週(6月18日)除息7.28元，預估參考價136.72元

鉅亨網新聞中心

柏文(8462-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.28元。

以今日(6月11日)收盤價144.00元計算，預估參考價為136.72元，息值合計為7.28元，股息殖利率5.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

柏文(8462-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為經營會員制連鎖健身中心及休閒運動場館、健身課程等服務。近5日股價上漲2.16%，集中市場加權指數下跌6.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/18 144.00 7.27778 5.05% 0.0
2025/06/30 129.5 4.20472 3.25% 0.0
2024/07/05 118.0 2.11249 1.79% 0.0
2023/07/07 159.0 1.55292 0.98% 0.0
2022/07/01 130.0 1.2915 0.99% 0.0

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