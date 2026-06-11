盤後速報 - 柏文(8462)下週(6月18日)除息7.28元，預估參考價136.72元
鉅亨網新聞中心
柏文(8462-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.28元。
以今日(6月11日)收盤價144.00元計算，預估參考價為136.72元，息值合計為7.28元，股息殖利率5.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
柏文(8462-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為經營會員制連鎖健身中心及休閒運動場館、健身課程等服務。近5日股價上漲2.16%，集中市場加權指數下跌6.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/18
|144.00
|7.27778
|5.05%
|0.0
|2025/06/30
|129.5
|4.20472
|3.25%
|0.0
|2024/07/05
|118.0
|2.11249
|1.79%
|0.0
|2023/07/07
|159.0
|1.55292
|0.98%
|0.0
|2022/07/01
|130.0
|1.2915
|0.99%
|0.0
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