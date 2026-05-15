鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-15 10:57

連鎖健身業者柏文 (8462-TW)(健身工廠) 公布第一季稅後純益 1.91 億元，季減 13.06%，年增 57.18%，創單季次高紀錄，每股純益 (EPS) 2.42 元，年增 56.17%，第一季傳統淡季卻不淡，顯示健身潮流有效挹注健身產業營運動能，柏文樂觀看待，健身產業正式走進新一波成長循環。

柏文說明，第一季健身及娛樂服務、運動保健服務、入會費 (含手續費) 及其他占營收比重分別為 63.83%、32.83%、2.26%、1.08%。

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柏文第一季營業毛利 5.46 億元，季減 1.71%，年增 33.26%，毛利率 33.57%；營業利益 2.63 億元，季減 7.22%，年增 53.83%，營業利益率 16.17%，柏文表示，第一季營業毛利、營業利益和稅後純益均創單季歷史次高，反映受惠於國人健康意識抬頭、運動風氣盛行，再加上社群媒體、健身潮流帶動，帶動會員人數持續成長。

柏文據 Health&Fitness Association 最新報告表示，歐洲健身俱樂部會員總數達 7,550 萬人，年增 5.8%，整體市場營收達 391 億歐元，年增 9.1%，而美國則有 8100 萬人持有健身設施會員資格，年增 5.2%，再創歷史新高，預估全球健身俱樂部產業至 2030 年銷售規模將達到 1697 億美元。

而台灣健身市場也呈現與歐美相同趨勢，去年銷售額較疫情結束前一年 (2022 年) 成長逾 38%，最近三年複合成長率約 12%，而柏文旗下健身工廠會員人數則從 2022 年 5 月起連續增長，顯示全民投入健身的時代來臨。