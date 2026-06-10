盤後速報 - 富邦媒(8454)次交易(11)日除息10元，參考價439.5元
鉅亨網新聞中心
富邦媒(8454-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。
首日參考價為439.5元，相較今日收盤價449.50元，息值合計為10.0元，股息殖利率2.22%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|449.50
|10.0
|2.22%
|0.0
|2025/08/21
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2025/06/12
|299.0
|12.8
|4.28%
|0.0
|2024/08/19
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2024/07/04
|427.0
|14.8
|3.47%
|0.0
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