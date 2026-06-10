鉅亨速報

盤後速報 - 富邦媒(8454)次交易(11)日除息10元，參考價439.5元

鉅亨網新聞中心

富邦媒(8454-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。

首日參考價為439.5元，相較今日收盤價449.50元，息值合計為10.0元，股息殖利率2.22%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/11 449.50 10.0 2.22% 0.0
2025/08/21 0.0 0.0 0.0% 0.5
2025/06/12 299.0 12.8 4.28% 0.0
2024/08/19 0.0 0.0 0.0% 0.5
2024/07/04 427.0 14.8 3.47% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
富邦媒449.5+5.39%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
富邦媒

73.91%

勝率

#波段上揚股

偏強
富邦媒

73.91%

勝率

#背水一戰

偏強
富邦媒

73.91%

勝率

#上升三紅K

偏強
富邦媒

73.91%

勝率

#投信認養股

偏強
富邦媒

73.91%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty