〈健身商機正夯〉柏文健身工廠將新增10家 SKlub拓展羽球場館版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-15 11:35

連鎖健身業者柏文 (8462-TW) 第一季淡季獲利逆勢衝刺高後，宣布旗下「健身工廠」今年將再開 10 個新營運據點，而新創事業品牌「SKlub 運動俱樂部」也將開始拓展，將透過場租、課程、商品和營隊等四大服務項目，建立可獲利的商業模式，打造另一個新成長動能。

柏文健身工廠將新增10家。(鉅亨網資料照)

柏文指出，今年健身工廠預計新開 10 個新據點，其中，台北市安和廠、台中市烏日廠甫投入營運，每一季都會有新廠館開幕，預計至年底全台將達 93 家。

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另一方面，柏文新創事業品牌「SKlub 運動俱樂部」也有展店計畫，觀察到嘉義地區缺少羽球場館，將在嘉義市建置具備完善照明和空調系統的羽球會館。

除了擴張實體據點，為深化會員體驗、擴大會員服務，今年健身工廠將推更專業且客製化的收費訓練課程，滿足會員更進階的健身需求，而電子商城 (EC) 已於 4 月上線，透過線上線下虛實整合，提供會員各種健身和運動需求的優質商品，以帶動會員二次消費。