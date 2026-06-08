鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-09 00:01

國泰投信總經理張雍川表示，當前市場正處於「高利率、高通膨、高不確定性」的「三高」金融新常態，台股今年以來表現雖然亮眼，但投資不能只追求漲得快、賺得多，更要思考在黑天鵝來襲時資產能否守得住。國泰投信推出「國泰全球多元收益傘型基金」，包含主動式的「國泰環球策略收益債券基金」及被動式 ETF「國泰收益非投等債 (00990B-TW)」，展現雙管齊下的產品配置彈性。

迎戰金融「三高」！國泰全球多元收益傘型基金 主被動雙箭齊攻債市機會。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

國泰投信截至 2026 年 4 月底資產管理總規模已達新台幣 3.21 兆元，此時推出債券傘型基金，正是為了幫投資人提供兼顧資產配置彈性、風險控管與穩定收益的解決方案，預計 6 月 15 日至 18 日展開募集。

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國泰環球策略收益債券基金由具備 18 年投資經驗的基金經理人蔡宗岸帶領國泰固定收益投資團隊操盤，由於近年債市已不再是單一債種獨領風騷，在不同景氣循環與利率環境下，每年皆有不同債券種類輪流勝出，基金設計上可靈活配置成熟市場投資等級債、新興市場債、非投資等級債、證券化商品與可轉債等五大債種，並依市場情境動態調整存續期間與資產比重。

蔡宗岸進一步說明，該檔主動型基金導入國泰自主研發的 Macro Regime Model(MRM，總體周期模型)，透過成長動能與信貸環境變化定位市場狀態；若利率趨勢指標偵測升息，可增加利率避險部位，偵測降息時則拉長投組存續期間，提升配置效率。

目前初始佈局規劃為防禦型 (投等債與證券化商品) 占 40%，攻擊型 (非投等債、新興市場債及可轉債) 占 60%，區域上美債與全球其他市場各占一半，透過 400 多個發行人及 2000 檔債券的超高分散度，達到「牛市爭取經理人超額報酬(Alpha)、熊市防禦抗震」的效果，協助投資人在高息環境中穩健前進。

00990B 主打新一代非投資等級債 ETF，追蹤「彭博 TPEx 1-5 年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數」，具備月配息機制，發行價為 10 元。00990B 聚焦短天期非投等債，對利率敏感度較低，有助降低價格波動衝擊。

相較傳統非投等債 ETF 多以市值加權或固定信評條件篩選，00990B 導入「STAR」選債邏輯，從精選信用品質評價 (Strong Credit)、精選票面利率前 30%(Top 30% Coupon)、殖利率與市值加權(All Together) 到明日之星升評潛力加權 2 倍 (Rising-Star) 等四大面向升級，期望在追求收益的同時，兼顧風險控管與投組成長性。

00990B 首先排除三大信評公司任一信評等於或低於 CCC + 之債券，聚焦 BB + 至 B - 券種，避開違約風險較高之 CCC/C 債券，強化投組防禦力；同時鎖定票面利率前 30% 標的，目前標的指數殖利率 8.40%、票面利率 8.78%，提供具吸引力的收益基礎。