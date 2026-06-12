地上權不再只是價格選項　「首學杭州」瞄準首都核心稀缺門牌

鉅亨新聞中心 2026-06-12 11:06

圖說：中正區被視為台北精華地段，文教、政府機關多，綠意環繞充滿生活質感。

當「擁有土地」逐漸從財富的唯一定義，轉向「擁有選擇權」的資產配置新邏輯，台北市精華地段的稀缺性正被重新定價！麗寶集團今年陸續推出地上權建案，以市價 7 折至 75 折搶市，台北市雙案率先登場，由名軒開發（1442）於中正區杭州南路、銅山街口推出「首學杭州」，鵬程建設則在中正區濟南路、臨沂街推出「首御臨沂」，兩案皆為新制 70 年地上權案，鎖定的正是台北市最不可複製的首都核心地段。

中正區一向被視為台北「首都地段」的代名詞，從台大醫院、中正紀念堂、總統府、行政院、立法院、外交部，到華山文創園區、東門生活圈、永康街，行政、醫療、文教、綠帶與文創在步行圈內密集交織，而杭州南路與臨沂街所在的中正區東側街廓，更是百年行道樹、台大舊法學院（徐州路校區）等市定古蹟與市長官邸日式老宅環繞的核心靜巷，對台北這個國際級都市而言，是意義非凡、無可取代的首都門牌。

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中正區新案絕版 地上權成切入精華地段唯一解方

值得關注的是，自民國 99 年起，台北市國有地全面禁售，加上市中心私地整合難度極高、危老與都更曠日廢時，新案供給陷入結構性短缺。得意佳建築行銷副總經理陳威任分析，中正區杭州南路與臨沂街一帶就是台北最精華的位置，新案供給長期幾近停擺，現階段能切入這個地段，幾乎只剩地上權一途。

陳威任進一步指出，現在購屋民眾對於地上權住宅存續年限拉長至 70 年的新制普遍熟悉，對法令、貸款條件、轉手、稅費等亦有一定認知，再加上 NVIDIA 輝達海外總部進駐台北市北士科，也是地上權土地，更讓市場認同地上權已是全球趨勢。

以麗寶兩新案為例，甫開放參觀 1 週內就累積逾 70 組客戶到訪，以 50 歲以上資產族群為主力，並非外界想像對地上權卻步，他提到，多數客戶能接受地上權的核心原因，除了區域內新案供給極度稀缺外，加上總價落在 2,000 萬元至 3,000 萬元以內，自住與資產配置需求兼具，外商租賃平台亦反映，台北市中正區一房一廳一衛都開窗，這樣的設計規劃屬實罕見，類似產品月租金行情上看至 6 萬元，租金不因地上權身分而下修。

圖說：雙案搶市！麗寶集團在台北市中正區推出兩大地上權建案，房價為市價 7 折至 75 折，吸引自住客高度關注。

一筆預算雙重佈局 同地段現省 1,400 萬

實際精算，捷運東門站旁小坪數新案附近一般擁有土地及房屋所有權的住宅行情，每坪約 200 萬元，以 20 坪計算總價約 4,000 萬元；若改買每坪約 130 萬元的地上權住宅，相當於省下約 1,400 萬元。

陳威任表示，部分客戶以省下的 1,400 萬元轉作金融資產配置，若以一檔配息 5% 的 ETF 試算，1 年配息可達 70 萬元，同樣預算可以有雙重佈局，獲置產型客戶認同。

百萬單價成主流 中正區地上權寫下新行情

從台北市精華區成交實績觀察，地上權單價突破百萬已成常態，大安區「虹耀今采」使用年限約 64 年，2025 年 7 月 5 樓成交單價達 129.5 萬元；大安區「基泰大安」使用年限約 55 年，2022 年 1 月 8 樓成交單價達 118.4 萬元。

地上權年限僅剩約 24 年的「台北花園」更上演 50 年地上權的絕地反攻，113 年 11 月松勇路 31 號 8 樓、152.8 坪 4 房 2 廳 4 衛以 11,118 萬元成交，換算單價約每坪 80 萬元，相較最初購入成本每坪約 40 萬元，單價漲幅達 108.8%。

回到產品規劃，「首學杭州」規劃地上 15 樓、地下 5 層，坪數 15 坪至 20 坪，主力為一房一廳及兩房一廳；「首御臨沂」規劃地上 7 樓，坪數 15 坪至 18 坪，散步即達忠孝新生站與東門站雙捷運站，兩案均鎖定首都核心地段稀缺性買盤，後續麗寶集團於愛國東路、潮州街、新生南路與光復南路等多筆台北市精華地上權土地亦將陸續推出。