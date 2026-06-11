鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-11 14:40

美國 AI 巨擘 OpenAI 執行長奧特曼將於本周日 (14 日) 再度訪問南韓，展開為期兩天的行程，預計與三星電子、Naver 及 Kakao 等科技大廠高層會晤，探討深化 AI 領域合作的可能性。這是奧特曼繼去年 10 月後，時隔約八個月再度造訪韓國。

《韓聯社》報導，根據業界消息，奧特曼行程緊湊。下周一 (15 日) 將先前往京畿道水原市的三星數位城，針對 AI 技術的變革影響及工作場所創新策略發表演講。

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奧特曼此行恰逢三星宣布全面導入 AI 以改革工作流程與企業文化之際，格外引人注目。

外界曾傳出奧特曼將與三星電子會長李在鎔會面，但由於後者正在歐洲出差，雙方恐擦身而過，且受限於時間安排，奧特曼與 SK 集團會長崔泰源的會面也傳出告吹。

隨後，奧特曼將南下首爾南郊的板橋，先後拜訪 Kakao 與 Naver 總部。

在 Kakao，奧特曼將與 Kakao 執行長鄭信娥 (Shin-Ae Jung) 會談，料將聚焦於強化 ChatGPT 與南韓最大通訊軟體 KakaoTalk 的整合，特別是如何跨平台利用對話脈絡以提升使用者體驗。