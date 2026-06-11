鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-11 10:43

信任科技服務商 Gogolook (6902-TW) 甫公布 5 月營收創同期新高，Gogolook 表示，海內外企業和政府機構需求強勁，將陸續轉化為訂單，拚獲利跳躍式的成長，

Gogolook 5 月合併營收 1.01 億元，年增 27.7%，累計前 5 月合併營收 5.03 億元，年增 25.7%，創同期高，Gogolook 表示，除了目標今年營收將再創高，隨著導入 AI 提升營運效率，營業利益率也可望持續維持高檔。

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其中，在消費者防詐服務方面，Gogolook 團隊努力將廣告價格優化，使數位廣告營收趨勢優於預期，而 Whoscall 訂閱收入受惠於去年第三季推出新的多人訂閱方案，加上推廣電信商等多元支付通路，預期持續成長。

Gogolook 強調，將持續拓展 Whoscall 全球用戶規模，除了目前在泰國曼谷已擁有廣大的用戶基礎，將聚焦在曼谷以外地區和菲律賓等地。

而企業端防詐服務方面，Gogolook 防詐情資解決方案 (ASI) 在日本與合作夥伴推廣順利，營收已開始具規模並放大，將持續拓展更多海外市場。

Gogolook 進一步指出，Whoscall 認證商家號碼服務已拓展至香港金融機構、電信商、非營利機構等，5 月起更與香港反詐騙協調中心 (ADCC) 強化防詐合作。