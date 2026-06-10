AI 晶片需求持續帶動半導體產業稼動率提升，推動廢氫氟酸及氟化鈣污泥的循環經濟的剛性需求，立盈環保 ( 7820-TW ) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2026 年 5 月營收以 3738 萬元績創新高，月增 11.55%，年增 38.72%，2026 年 1-5 月營收 1.69 億元，年增 56.09%。

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另外，立盈持續提供更高階的循環經濟解決方案給高階先進製程使用，公司將透過其智慧化的生產參數，將各先進製程所產生的氫氟酸及氟化鈣污泥純度的提高，以利於公司的資源再生綠色人造螢石的氟化鈣 (CaF2) 的含量，更積極協助客戶減碳上的需求及 ESG 的企業責任目標。