鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-16 17:40

立盈環保 (7820-TW) 今 (16) 日完成上櫃前現增競拍作業，競拍數量 2326 張，最高得標價格爲 174 元，最低得標價格爲 138 元，加權平均得標價格爲 144.64 元；立盈將在 4 月 27 日以每股 120 元上櫃掛牌。

立盈在興櫃今天最後成立價格在 184 元。

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立盈 2026 年 3 月營收 3371 萬元，月增 11.3%，年增 65.52%，創歷史同期新高，2026 年首季營收 9795 萬元，季增 16.18%，年增 63.3%，改寫歷史同期新高。

立盈環保受惠半導體先進製程持續推進與 ESG 趨勢升溫，廢棄物循環再利用需求快速擴張，公司以技術服務搭配人造螢石銷售雙軌模式切入上游特化品循環經濟市場，營運動能備受關注。同時，立盈的營收攀升，主要在 500 噸年處理量的台南產能在 2025 年年底加入之後，加上原有產能去瓶頸作業之下，推升營收的走高。

立盈的循環經濟量能，在於半導體、記憶體生產過程從矽晶圓入料經過擴散、薄膜、黃光、蝕刻、去光阻及清洗的多道過程中，必須投入氟化氫、異丙醇、氫氟酸、硫酸等各種化學原物料，且在生產過程，會產生多種的化學品廢棄物，包括廢硫酸、廢硫酸銨、廢氫氟酸、廢異丙醇、廢光阻液等廢棄物，而半導體業於產製過程所產生的產品廢棄物占了投入量的一半，若這些廢棄的化學品若經過妥善的再處理就可以再次的被重新使用，可以根本的解決企業經濟發展與環境衝擊的矛盾。