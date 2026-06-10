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營收速報 - 神數(7821)5月營收7.96億元年增率高達61.39％

鉅亨網新聞中心

神數(7821-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣7.96億元，年增率61.39%，月增率12.48%。

今年1-5月累計營收為39.94億元，累計年增率20.24%。

最新價為43.9元，近5日股價下跌-4.46%，相關汽車工業下跌-0.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+121 張
  • 外資買賣超：+102 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+19 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 7.96億 61% 12%
26/4 7.08億 24% -18%
26/3 8.63億 -13% 35%
26/2 6.38億 3% -36%
26/1 9.90億 52% 11%
25/12 8.92億 29% 24%

神數(7821-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車電子與智慧物聯暨工業電腦產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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