營收速報 - 神數(7821)5月營收7.96億元年增率高達61.39％
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今年1-5月累計營收為39.94億元，累計年增率20.24%。
最新價為43.9元，近5日股價下跌-4.46%，相關汽車工業下跌-0.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+121 張
- 外資買賣超：+102 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+19 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|7.96億
|61%
|12%
|26/4
|7.08億
|24%
|-18%
|26/3
|8.63億
|-13%
|35%
|26/2
|6.38億
|3%
|-36%
|26/1
|9.90億
|52%
|11%
|25/12
|8.92億
|29%
|24%
神數(7821-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車電子與智慧物聯暨工業電腦產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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