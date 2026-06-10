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營收速報 - 華洋精機(6983)5月營收1,832萬元年增率高達121.81％

鉅亨網新聞中心

華洋精機(6983-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣1,832萬元，年增率121.81%，月增率40.56%。

今年1-5月累計營收為8,063萬元，累計年增率-0.85%。

最新價為350元，近5日股價下跌-4.37%，相關其他電子類指數下跌-7.83%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-21 張
  • 外資買賣超：-20 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 1,832萬 122% 41%
26/4 1,304萬 -32% -38%
26/3 2,095萬 -47% 63%
26/2 1,283萬 758% -17%
26/1 1,549萬 18% 443%
25/12 285萬 -89% -89%

華洋精機(6983-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為AOI檢測模組及設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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