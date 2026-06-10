營收速報 - 華洋精機(6983)5月營收1,832萬元年增率高達121.81％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為8,063萬元，累計年增率-0.85%。
最新價為350元，近5日股價下跌-4.37%，相關其他電子類指數下跌-7.83%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-21 張
- 外資買賣超：-20 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|1,832萬
|122%
|41%
|26/4
|1,304萬
|-32%
|-38%
|26/3
|2,095萬
|-47%
|63%
|26/2
|1,283萬
|758%
|-17%
|26/1
|1,549萬
|18%
|443%
|25/12
|285萬
|-89%
|-89%
華洋精機(6983-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為AOI檢測模組及設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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