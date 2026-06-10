營收速報 - 印能科技(7734)5月營收2.90億元年增率高達137.06％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為15.60億元，累計年增率83.17%。
最新價為3320元，近5日股價上漲2.47%，相關半導體類指數下跌-11.23%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+84 張
- 外資買賣超：+49 張
- 投信買賣超：+22 張
- 自營商買賣超：+13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|2.90億
|137%
|-26%
|26/4
|3.93億
|59%
|35%
|26/3
|2.92億
|66%
|4%
|26/2
|2.80億
|56%
|-8%
|26/1
|3.04億
|142%
|50%
|25/12
|2.02億
|9%
|26%
印能科技(7734-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為氣動與熱能製程。自動化系統解決方案。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - ABC-KY(6598)5月營收6,031萬元年增率高達134.9％
- 營收速報 - 京晨科(6419)5月營收1.43億元年增率高達368.79％
- 營收速報 - 康舒(6282)5月營收29.40億元年增率高達26.19％
- 營收速報 - 達麗(6177)5月營收4.33億元年增率高達149.18％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇