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營收速報 - 印能科技(7734)5月營收2.90億元年增率高達137.06％

鉅亨網新聞中心

印能科技(7734-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣2.90億元，年增率137.06%，月增率-26.35%。

今年1-5月累計營收為15.60億元，累計年增率83.17%。

最新價為3320元，近5日股價上漲2.47%，相關半導體類指數下跌-11.23%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+84 張
  • 外資買賣超：+49 張
  • 投信買賣超：+22 張
  • 自營商買賣超：+13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 2.90億 137% -26%
26/4 3.93億 59% 35%
26/3 2.92億 66% 4%
26/2 2.80億 56% -8%
26/1 3.04億 142% 50%
25/12 2.02億 9% 26%

印能科技(7734-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為氣動與熱能製程。自動化系統解決方案。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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