營收速報 - 桂田文創(4806)5月營收3,776萬元年增率高達863.71％
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桂田文創(4806-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣3,776萬元，年增率863.71%，月增率437.02%。
今年1-5月累計營收為9,298萬元，累計年增率225.77%。
最新價為9.94元，近5日股價下跌-0.6%，相關文化創意產業指數上漲0.91%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：0 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|3,776萬
|864%
|437%
|26/4
|703萬
|-13%
|-50%
|26/3
|1,393萬
|157%
|33%
|26/2
|1,051萬
|219%
|-56%
|26/1
|2,375萬
|204%
|62%
|25/12
|1,464萬
|-15%
|206%
桂田文創(4806-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為電視劇製作。電視劇編劇。藝人經紀。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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