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營收速報 - 桂田文創(4806)5月營收3,776萬元年增率高達863.71％

鉅亨網新聞中心

桂田文創(4806-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣3,776萬元，年增率863.71%，月增率437.02%。

今年1-5月累計營收為9,298萬元，累計年增率225.77%。

最新價為9.94元，近5日股價下跌-0.6%，相關文化創意產業指數上漲0.91%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


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近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 3,776萬 864% 437%
26/4 703萬 -13% -50%
26/3 1,393萬 157% 33%
26/2 1,051萬 219% -56%
26/1 2,375萬 204% 62%
25/12 1,464萬 -15% 206%

桂田文創(4806-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為電視劇製作。電視劇編劇。藝人經紀。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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