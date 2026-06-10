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營收速報 - 合勤控(3704)5月營收24.07億元年增率高達31.13％

鉅亨網新聞中心

合勤控(3704-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣24.07億元，年增率31.13%，月增率-16.47%。

今年1-5月累計營收為115.98億元，累計年增率6.6%。

最新價為45.05元，近5日股價下跌-8.15%，相關通信網路下跌-3.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3985 張
  • 外資買賣超：-3970 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-15 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 24.07億 31% -16%
26/4 28.81億 43% 4%
26/3 27.73億 25% 58%
26/2 17.60億 -18% -1%
26/1 17.78億 -34% -13%
25/12 20.36億 -37% 17%

合勤控(3704-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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