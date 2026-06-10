營收速報 - 合勤控(3704)5月營收24.07億元年增率高達31.13％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為115.98億元，累計年增率6.6%。
最新價為45.05元，近5日股價下跌-8.15%，相關通信網路下跌-3.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3985 張
- 外資買賣超：-3970 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-15 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|24.07億
|31%
|-16%
|26/4
|28.81億
|43%
|4%
|26/3
|27.73億
|25%
|58%
|26/2
|17.60億
|-18%
|-1%
|26/1
|17.78億
|-34%
|-13%
|25/12
|20.36億
|-37%
|17%
合勤控(3704-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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