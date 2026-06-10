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營收速報 - 聯上(4113)5月營收8萬元年增率高達54.72％

鉅亨網新聞中心

聯上(4113-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣8萬元，年增率54.72%，月增率0%。

今年1-5月累計營收為2,204萬元，累計年增率-95.76%。

最新價為16.5元，近5日股價上漲8.2%，相關建材營造股價指數上漲1.68%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-69 張
  • 外資買賣超：-73 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 8萬 55% 0%
26/4 8萬 -100% 0%
26/3 8萬 -100% 0%
26/2 8萬 -100% -100%
26/1 2,171萬 -90% -42%
25/12 3,736萬 -90% 45462%

聯上(4113-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣及租賃業。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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