營收速報 - 聯上(4113)5月營收8萬元年增率高達54.72％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為2,204萬元，累計年增率-95.76%。
最新價為16.5元，近5日股價上漲8.2%，相關建材營造股價指數上漲1.68%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-69 張
- 外資買賣超：-73 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|8萬
|55%
|0%
|26/4
|8萬
|-100%
|0%
|26/3
|8萬
|-100%
|0%
|26/2
|8萬
|-100%
|-100%
|26/1
|2,171萬
|-90%
|-42%
|25/12
|3,736萬
|-90%
|45462%
聯上(4113-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣及租賃業。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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