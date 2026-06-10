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營收速報 - 藝舍-KY(2724)5月營收2,090萬元年增率高達287.34％

鉅亨網新聞中心

藝舍-KY(2724-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣2,090萬元，年增率287.34%，月增率-33.86%。

今年1-5月累計營收為8,455萬元，累計年增率25.36%。

最新價為13.5元，近5日股價下跌0%，相關其他類指數下跌-2.93%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 2,090萬 287% -34%
26/4 3,160萬 45% 189%
26/3 1,095萬 -40% 117%
26/2 504萬 -51% -69%
26/1 1,605萬 36% -32%
25/12 2,370萬 66% 66%

藝舍-KY(2724-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為不動產代銷業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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