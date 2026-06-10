營收速報 - 藝舍-KY(2724)5月營收2,090萬元年增率高達287.34％
鉅亨網新聞中心
藝舍-KY(2724-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣2,090萬元，年增率287.34%，月增率-33.86%。
今年1-5月累計營收為8,455萬元，累計年增率25.36%。
最新價為13.5元，近5日股價下跌0%，相關其他類指數下跌-2.93%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|2,090萬
|287%
|-34%
|26/4
|3,160萬
|45%
|189%
|26/3
|1,095萬
|-40%
|117%
|26/2
|504萬
|-51%
|-69%
|26/1
|1,605萬
|36%
|-32%
|25/12
|2,370萬
|66%
|66%
藝舍-KY(2724-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為不動產代銷業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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