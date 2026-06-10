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營收速報 - 鼎固-KY(2923)5月營收7.38億元年增率高達133.58％

鉅亨網新聞中心

鼎固-KY(2923-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣7.38億元，年增率133.58%，月增率27.1%。

今年1-5月累計營收為33.87億元，累計年增率149.58%。

最新價為22元，近5日股價下跌-13.73%，相關建材營造上漲4.93%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-146 張
  • 外資買賣超：-128 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-18 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 7.38億 134% 27%
26/4 5.81億 161% 124%
26/3 2.60億 -15% -22%
26/2 3.31億 29% -77%
26/1 14.67億 481% -49%
25/12 29.05億 1094% 1051%

鼎固-KY(2923-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發。不動產租售。不動產管理及其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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