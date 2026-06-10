營收速報 - 鼎固-KY(2923)5月營收7.38億元年增率高達133.58％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為33.87億元，累計年增率149.58%。
最新價為22元，近5日股價下跌-13.73%，相關建材營造上漲4.93%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-146 張
- 外資買賣超：-128 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-18 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|7.38億
|134%
|27%
|26/4
|5.81億
|161%
|124%
|26/3
|2.60億
|-15%
|-22%
|26/2
|3.31億
|29%
|-77%
|26/1
|14.67億
|481%
|-49%
|25/12
|29.05億
|1094%
|1051%
鼎固-KY(2923-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發。不動產租售。不動產管理及其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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