鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-10 19:17

中租 - KY(5871-TW) 今 (10) 日公告 2026 年 5 月自結財務數據，單月合併稅後純益新台幣 19.1 億元，較去年同期成長 21%，亦較前月成長 11%；前 5 月合併稅後純益 91.9 億元，年增 4%，累計每股稅後純益 (EPS) 達 4.91 元。

中租公布 5 月合併營收為 83.7 億元，較去年同期成長 1%，前 5 月累計營收為 403.2 億元，年減 2%。

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分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別成長 - 2%、-9% 及 11%；若與前月相較，合併營收成長 5%，中租整體業務動能提升，且以台灣地區月增 7% 較為顯著。

中租今日同步公告自結獲利，5 月合併稅後純益 19.1 億元，月增 11%、年增 21%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.73 元，當月每股稅後純益 (EPS) 反應一次性扣除特別股股利約新台幣 6.27 億元，及追溯調整每股 0.2 元股票股利；累計前 5 月合併稅後純益為新台幣 91.9 億元，年增 4%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 4.91 元。