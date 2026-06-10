鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-10 18:09

台股今 (10) 日終場收 43,502.78 點，下跌 1,568.16 點或 3.48%，創下台股史上第三大收盤跌點，成交值達 1.13 兆元，其中外資賣超 935.74 億元，創史上第八大賣超，呈連 5 賣，連續 5 天共賣超 4374.75 億元，今日主要賣超 00403A 主動統一升級 50 9.4 萬張，力積電 7.4 萬張，以及明 (11) 日將除息的台積電 1.55 萬張。

觀察三大法人今日動向，合計賣超 1339.29 億元，外資、自營商同站賣方，投信獨站買方，外資賣超 935.74 億元，呈連五賣；投信買超 167.61 億元；自營商賣超 405.51 億元。

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台積電將在明 (11) 日進行除息交息，每股配發現金股利 6 元，將影響台股指數蒸發 47.84 點。外資近期在台積電除息前出現棄息賣壓，連續 6 個交易日賣超台積電共 79214 張，導致股價從歷史高點 2440 元跌至今天收價價 2255 元，跌幅達 7.58%。

外資今天大舉買入第一金 3.0 萬張，也買超華邦電 2.8 萬張、彰銀 2.8 萬張，並敲進群創 1.5 萬張、聯電 1.5 萬張、彩晶 1.2 萬張，另外也買入大成鋼 1.2 萬張、泰金寶 - DR 1.1 萬張、燿華 1.1 萬張，並買超陽明 1 萬張。

外資主要賣超 00403A 主動統一升級 50 9.4 萬張，也賣超凱基金 9.3 萬張、力積電 7.4 萬張，並賣出 00981A 主動統一台股增長 7.1 萬張、0050 元大台灣 50 6.3 萬張、00988A 主動統一全球創新 2.8 萬張。另外也賣超台新新光金 2.7 萬張、富邦金 2.1 萬張、00402A 主動安聯美國科技 2.0 萬張，並賣出遠東新 1.7 萬張。

投信主要買超凱基金 9.4 萬張，也買超遠東新 2.5 萬張、廣達 2.1 萬張，並敲進富邦金 2.0 萬張、台新新光金 1.8 萬張、正新 1.4 萬張，也買入和碩 1.3 萬張、興富發 9021 張、統一證 8819 張，並買超中租 - KY 8415 張。