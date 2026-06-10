矽光子聯盟成員高明鐵5月營收續創新高年增2.07倍 前5月營收已逼近去年全年

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-10 16:47

受惠 AI 資料中心建置加速、高速光通訊升級，以及高精密耦合自動化設備需求持續升溫，由鏡頭組裝轉型的光通訊耦光工站高明鐵 (4573-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2026 年 5 月營收 1.54 億元續創新高，月增 15.91%，年增 2.07 倍。

高明鐵董事長陳志鑫。(鉅亨網記者張欽發攝)

高明鐵在 2026 年 1-5 月營收己 5.39 億元，年增 1.28 倍並且逼近 2025 年全年營收的 6.03 億元。高明鐵，2026 年以來營收規模持續墊高，顯示公司在 AI 高速傳輸與光通訊設備領域的接單與出貨動能持續升溫。

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值得注意的是，高明鐵 2025 年財報稅後虧損 1.16 億元，每股虧損 2.96 元，但由高明鐵今年以來的營運規模持續擴大並創新高，已較去年同期明顯改善，隨營收規模放大、高附加價值產品比重提升及設備出貨，2026 年營運展現由虧轉盈的契機大增。

高明鐵由鏡頭組裝轉型的光通訊耦光工站，主要在市場 AI 新需求帶動營運的升溫，主要在 AI 高速傳輸趨勢： 隨 AI 伺服器效能升級，帶動 800G、1.6T 光收發模組、矽光子應用的高精度耦光設備需求增溫。同時，高明鐵深耕的「主動對位耦光技術」，為提升光通訊模組傳輸效率與量產良率的關鍵製程，隨客戶自動化產線佈建，營運出貨貢獻度逐步攀升。

同時，高明鐵在營運規模效應帶動毛利： 隨營收規模拉升，加上高附加價值產品出貨增加，產品毛利率預期將較去年同期顯著提升，進一步支撐整體獲利表現。