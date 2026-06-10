矽光子聯盟成員高明鐵5月營收續創新高年增2.07倍 前5月營收已逼近去年全年
鉅亨網記者張欽發 台北
受惠 AI 資料中心建置加速、高速光通訊升級，以及高精密耦合自動化設備需求持續升溫，由鏡頭組裝轉型的光通訊耦光工站高明鐵 (4573-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2026 年 5 月營收 1.54 億元續創新高，月增 15.91%，年增 2.07 倍。
高明鐵在 2026 年 1-5 月營收己 5.39 億元，年增 1.28 倍並且逼近 2025 年全年營收的 6.03 億元。高明鐵，2026 年以來營收規模持續墊高，顯示公司在 AI 高速傳輸與光通訊設備領域的接單與出貨動能持續升溫。
值得注意的是，高明鐵 2025 年財報稅後虧損 1.16 億元，每股虧損 2.96 元，但由高明鐵今年以來的營運規模持續擴大並創新高，已較去年同期明顯改善，隨營收規模放大、高附加價值產品比重提升及設備出貨，2026 年營運展現由虧轉盈的契機大增。
高明鐵由鏡頭組裝轉型的光通訊耦光工站，主要在市場 AI 新需求帶動營運的升溫，主要在 AI 高速傳輸趨勢： 隨 AI 伺服器效能升級，帶動 800G、1.6T 光收發模組、矽光子應用的高精度耦光設備需求增溫。同時，高明鐵深耕的「主動對位耦光技術」，為提升光通訊模組傳輸效率與量產良率的關鍵製程，隨客戶自動化產線佈建，營運出貨貢獻度逐步攀升。
同時，高明鐵在營運規模效應帶動毛利： 隨營收規模拉升，加上高附加價值產品出貨增加，產品毛利率預期將較去年同期顯著提升，進一步支撐整體獲利表現。
法人指出，AI 資料中心建置與高速交換器升級趨勢持續推進，將帶動 800G／1.6T 光收發模組、矽光子與 CPO 相關製程設備需求升溫。其中，高精度耦合、主動對位、檢測與自動化設備，已成為光通訊模組邁向高頻寬、低功耗與量產良率提升的關鍵環節。高明鐵的精密運動控制、主動對位耦光與系統整合能力，在競爭也占有高度優勢。
- 股市劇烈震盪 投資人下一步該如何布局？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 高明鐵4月營收延續首季強勁需求創新高 矽光子動能全面浮現
- 高明鐵布局光通訊挹注 自結2月單月由虧轉盈每股賺0.09元
- 閎康5月營收連續3個月創新高 A16引爆檢測商機
- 汎銓5月營收2.17億元創次高 取得韓國專利
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇