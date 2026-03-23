高明鐵布局光通訊挹注 自結2月單月由虧轉盈每股賺0.09元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-23 09:14

由鏡頭組裝轉型的光通訊耦光工站的高明鐵 (4573-TW) 今 (23) 日公布最新獲利資訊，2026 年 2 月營收 6568 萬元，年增 61%，單月稅後純益 494 萬元，較 2025 年同月由虧轉盈，單月每股純益 0.09 元，2025 年全年稅後虧損 1.16 億元，全年每股虧損 3.01 元。

高明鐵董事長陳志鑫。(鉅亨網記者張欽發攝)

高明鐵 2026 年元月營收以 7877 萬元改寫 2018 年下半年以來單月新高，月增 48.89%，年增 93.49%，同時，高明鐵受惠於此波光收發模組 800G 放量、1.6T 進入少量生產的趨勢、法人估將挹注今年營收動能雙位數成長。

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高明鐵 2026 年全年營收 6.03 億元，而今天公布的自結獲利資訊顯示，2025 年第四季營收 1.63 億元，單季稅後虧損 599 萬元，每股虧損 0.15 元，加計高明鐵已公布的 2025 年 1-3 季財報數字，2025 年全稅後虧損 1.16 億元，全年每股虧損 3.01 元。

隨著 AI 算力需求延續，雲端服務供應商（CSP）資本支出維持高檔。北美四大 CSP 包括 AWS、Microsoft、Google、Meta 持續擴建數據中心，全面推升資料中心高速互連升級需求。在伺服器量體擴張與交換器埠數提升的雙重驅動下，光收發模組 (Optical Transceiver Module) 用量放大，並加速由 800G 邁向 1.6T 世代。看好矽光子（SiPh）、近封裝光學元件 (NPO) 及未來共同封裝光學（CPO）製程需求爆發。