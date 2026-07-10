鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-10 18:24

受惠 AI 資料中心建置加速、高速光通訊升級，同時高精密耦合自動化設備需求的持續升溫，由鏡頭組裝轉型的光通訊耦光工站高明鐵 (4573-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2026 年 6 月營收 1.63 億元續創新高，同時，1-6 月營收 7.03 億元已超越 2025 年全年。

高明鐵在 2026 年 6 月營收以 1.63 億元續創新高，月增 5.92%，年增 2.24 倍；2026 年第二季營收 4.51 億元，創新高，季增 78.99%，年增 1.8 倍，2026 年 1-6 月營收 7.03 億元，年增 1.45 倍，並已超越 2025 年全年營收的 6.03 億元。。

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同時，高明鐵在營運規模效應帶動毛利： 隨營收規模拉升，加上高附加價值產品出貨增加，產品毛利率預期將較去年同期顯著提升，進一步支撐整體獲利表現。

已加入矽光子聯盟的高明鐵，2026 年以來營運規模持續增強，顯示公司在 AI 高速傳輸與光通訊設備領域的接單與出貨動能持續升溫。同時，高明鐵 4000 張現增股，以每股 325 元溢價發行，已完成募集 13 億元資金。

值得注意的是，高明鐵 2025 年財報稅後虧損 1.16 億元，每股虧損 2.96 元，但由高明鐵今年以來的營運規模持續擴大並創新高，已較去年同期明顯改善，隨營收規模放大、高附加價值產品比重提升及設備出貨，2026 年營運展現由虧轉盈的契機大增。