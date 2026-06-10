鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-10 15:20

距離美國期中選舉僅剩 5 個月，最新民調顯示，美國總統川普在處理經濟問題上的滿意度已跌至其政治生涯的谷底。特別是在關鍵的「生活成本」議題上，川普的表現被認為比前總統拜登卸任前還要糟糕。

民調：川普經濟滿意度跌至新低 生活成本壓力引發執政危機(圖:shutterstock)

根據路透社與益普索 (Reuters/Ipsos) 的最新調查，高達 70% 的受訪者不滿意川普對生活成本的處理，僅 22% 表示支持。相較之下，拜登 2025 年 1 月卸任時，此項不滿意度為 63%，滿意度為 29%。

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此外，《經濟學人》與 YouGov 的民調也指出，僅 29% 的美國人贊同川普整體的經濟表現，其經濟淨支持率來到負 34%，創下兩任總統任期內的新低。

導致民情憤怒的主因在於持續攀升的通膨與能源價格。自今年 2 月川普發動伊朗戰爭以來，受荷姆茲海峽封鎖影響，全球燃料價格飆升，美國 4 月通膨率達到 3.8%，創下 3 年來新高。全美平均汽油價格已從戰前的每加侖 2.98 美元飆升至目前的 4.16 美元，5 月甚至一度突破 4.50 美元。

雖然白宮強調開戰是為了國家安全，並承諾戰後油價將回落至 1.85 美元，但隨著周一美軍直升機遭擊落，停火協議顯得極其脆弱。