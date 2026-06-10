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營收速報 - ﻿宏碁(2353)5月營收261.66億元年增率高達36.5％

鉅亨網新聞中心

﻿宏碁(2353-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣261.66億元，年增率36.5%，月增率-16.44%。

今年1-5月累計營收為1,299.08億元，累計年增率30.98%。

最新價為37.05元，近5日股價下跌-13.16%，相關電腦週邊下跌-5.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-77184 張
  • 外資買賣超：-83241 張
  • 投信買賣超：+10372 張
  • 自營商買賣超：-4315 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 261.66億 37% -16%
26/4 313.12億 68% 5%
26/3 298.96億 2% 39%
26/2 214.58億 26% 2%
26/1 210.77億 40% -26%
25/12 285.40億 16% 16%

﻿宏碁(2353-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為從事資訊產品、軟體及維修服務之通路銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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